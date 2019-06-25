سعيد العويران يرد على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين مع الرياضيين
رد سعيد العويران، لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مع الرياضيين.
وعن ذلك، قال ” العويران ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر، وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ” .
وتابع: ” هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء. وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء ” .
وفي ذات السياق، أعرب لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، وذلك قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
حيث فهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق، لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 7 ساعات
صدق انك ما تخجل على نفسك الحين من زين سناباتك علشان تقابل الملك
يا رجل بالاول خلك رجال ثقيل وقابل الزعماء ترى ابو فهد طول الله عمره ما يقابل كل من هب ودب
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 6 ساعات
علامهم …. العبيد
algernaas4[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 6 ساعات
للأسف ياسعيد العويران تغيرت وصرت ثقيل طينه
ابو داود[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 6 ساعات
سعيد العويران وضع بصمته في كاس العالم اكثر من ماجد عبدالله وداخليا وخليجيا وضع ماجد بصمته علي الكره السعوديه ولقاء خادم الحرمين شرف يتمناه كل مواطن
ظل القمر[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 5 ساعات
مالو الواد (زليخه) ههههههههههههههههه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1887 ] نشر منذ 3 ساعات
انت مين اصلا يفكر يقابلك
مك ثقيل ودلخ وخبل وحظك بلعبه بكأس العالم جتك بالصدفه وانت ماتدري عنها والا والله انت ماعندك سالفه لا لعب لااسلوب في الحوارات سناباتك خايسه ومخيسه وتعليقاتك اخس وشايف نفسك ماادري ويش عليه
احمد الحربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
الاخلاق والسلوكيات هي الاهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13558 ] نشر منذ 3 ساعات
لانهم يعرفون انك اصبحت من الماضي
الشاعر[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة
كل التعليقات للأسف تعليقات اطفال وسفهاء
تفوووو عليك ياللي اسمك الرياض ياوصخ
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 51 دقيقة
لوك تفتك من تصوير المقاطع وكلامك الفاضي فيها وتصويرك بالطائرات ووووووو….. الخ كان دعوك وتصوير رمضان ..
كان دعوك .. بس خلك على هبالك…