سعيد العويران يرد على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين مع الرياضيين

نواف السالم(صدى):

رد سعيد العويران، لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، على عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مع الرياضيين.

وعن ذلك، قال ” العويران ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر، وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ” .

وتابع: ” هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء. وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء ” .

وفي ذات السياق، أعرب لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، وذلك قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

حيث فهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق، لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.