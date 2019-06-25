حكة وعطس.. أعراض حساسية الطفل من المكسرات

برلين(صدى):

كشفت الرابطة الألمانية للحساسية والربو، عن بعض الأعراض التي تدل على معاناة الطفل من حساسية المكسرات، ومنها الحكة في الفم والشفاه واحتقان الحلق والعطس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال، كما يمكن أيضاً أن تتورم الجفون مع احمرار الجلد وظهور البثور؛ بينما في الحالات الشديدة يمكن الإصابة بربو تحسسي مصحوب بضيق في التنفس.

وفي أسوأ الحالات قد يُصاب الطفل بصدمة تحسسية تهدد الحياة؛ بينما تستلزم حساسية المكسرات الاستغناء عنها والأغذية المحتوية عليها تماماً وعدم تناولها حتى ولو بكميات صغيرة تفادياً للمتاعب الصحية.

وتستدعي بعض الحالات الخطيرة أن يصف الطبيب مضادات الهستامين، التي تحارب الهستامين، الذي يفرزه الجسم بسبب الحساسية تجاه المكسرات، ما يساعد في تخفيف متاعب الاستجابات التحسسية.