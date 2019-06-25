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شبح الإعتزال يطارد ” شاروخان “

شبح الإعتزال يطارد ” شاروخان “
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار رفض النجم العالمي ” شاروخان ” للدخول في أعمال فنية جديدة المخاوف من تفكيره في الإعتزال خاصة ً بعد إخفاقات أفلامه الأربعة الأخيرة في شباك التذاكر .

ونفى الممثل صاحب الشعبية الواسعة دخوله حالياً في أي عمل فني رغم العروض المتوالية عليه خوفاً من صدمة جديدة ، وهو ما عزز الشائعات .

وقال ” شاروخان ” أن قلبه لا يطاوعه على الدخول في اختبار جديد في الوقت الحالي ، وأنه يفضل قضاء الوقت مع أطفاله وعائلته .

من جهة أخرى تتردد أنباء حول عودة “شاروخان ” لجزء جديد من ” دون 3 ” ، او فيلم السيرة الذاتية “راكيش شارما” .

وكانت أفلام “ديلوالي”، “عزيزي زينداجي”، “فان” و”زيرو” قد شهدت إقبال ضعيف من الجمهور ما سبب تراجع كبير في الإيرادات .


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[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 7 ساعات

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