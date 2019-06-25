” التجمع الأول ” : تطبيق برنامج ” وصفتي ” في 44 مركز رعاية أولية بالرياض

فيصل العنزي(صدى):

كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن تطبيق برنامج “وصفتي” في 44 مركز رعاية أولية صحية تابعة له، والذي يعد أحد الحلول التقنية في مجال صرف الأدوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع د.صالح بن عبدالله التميمي بأن “وصفتي” هي إحدى المبادرات التي تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتحقق له النقلة في تجربة المستفيد من خدمات القطاعات الصحية الحكومية، حيث تتيح له إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه بالمجان في الوقت المناسب له.

وبين د.التميمي بأن هذا البرنامج يتميز بإمكانية استقبال المراجع للوصفة عن طريق الرسائل النصية، وتوفر له خيار إعادة الصرف إذا كان من المصابين بإحدى الأمراض المزمنة، إضافة إلى تلافي بعض الأخطاء الطبية التي تنتج عن طريق الكتابة الخطية.

وأشار د.التميمي بأن التجمع يواكب التطور الذي تشهده المملكة، حيث يعمل بانسجام مع رؤية 2030، ويعمل على تحسين نظام الرعاية الصحية ورفع كفاءتها وجودتها.