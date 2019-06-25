فيديو يكشف عن أول سيارة مرسيدس بعد عودتها أخيراً للسوق المصري

القاهرة(صدى):

وقعت شركة مرسيدس الألمانية عقد مع وزارة الصناعة المصرية لعودة خطوط إنتاجها مرة أخرى ، وذلك في خطوة هامة لعودة الإستثمارات الأجنبية للسوق المصري ،

وكشف مقطع فيديو متداول عن سيارة مرسيدس الجديدة التي ستنتجها الشركة الألمانية في السوق المصري “Mercedes-Benz G-Class AMG 4×4” ، بعد أن خرجت نهائياً منه عام 2015 عقب فترات عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي .

وأظهر المقطع السيارة الجديدة والتي تبدو بتصميم خارجي فريد ولافت يجمع بين قوة مرسيدس المعروفة وتطورات فنية جديدة .

ومن المتوقع أن تغزو السيارة السوق المصري قريباً بعد انتهاء تصنيعها، ومنه إلى السوق لخليجي .