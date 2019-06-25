طارق الحبيب يعلق على فيديو منزله في لندن وسعره الخيالي

نايف السالم(صدى):

علق استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، على مقطع الفيديو المتداول لمنزله في لندن وسعره الخيالي الذي أوصلوه إلى ملايين الريالات.

وقال طارق الحبيب: ” فداكم طقطقوا وسّعوا صدوركم، فإن لكم دَيناً عليّ في رقبتي لا أنساه؛ فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً “.

وأضاف: ” فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم “؛ متابعًا: ” هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار ” .