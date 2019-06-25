طارق الحبيب يعلق على فيديو منزله في لندن وسعره الخيالي
علق استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، على مقطع الفيديو المتداول لمنزله في لندن وسعره الخيالي الذي أوصلوه إلى ملايين الريالات.
وقال طارق الحبيب: ” فداكم طقطقوا وسّعوا صدوركم، فإن لكم دَيناً عليّ في رقبتي لا أنساه؛ فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً “.
وأضاف: ” فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم “؛ متابعًا: ” هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 8 ساعات
اياً كانت قيمته يادكتور النفسيه ، فهو بفلوس المنسمين والمنفسين والموسوسين ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه وثبات العقل والدين .. آمين ,,
ابونايف[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 7 ساعات
تستاهل المليار يا دكتور مع اني ضد بعض تفسيراتك وياليتك تتقاعد قال علم
فيصل[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 7 ساعات
نبلك على قفى من ةد ادممنوا
العلاجات النفسيه
حتى اصبحوا جثث متحركه
شكرا جزيلا على نبلك
اسوا طب نفسي في العالم هو في السعوديه
وروحوا وشوفوا ممرات عيادات عرفان
ياتي ماشيا موسوسا ثم يعود في المراجعه الثانيه
مدلخا على عربيه
فعلا انه النبل يا دكتور
فيصل[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 7 ساعات
والدي رحمها الله
احد ضحاياكم ايها الاطباء النفسين او من تزعمون
عندما فات الفوت
ذهبنا به لى النمسا
وانصدم الطبيب المعالج حد الجنون
من كميه العلاجات وقوتها حتى ترك قلمه وسماعته
ووضع يديه على راسه من شدة الذهول
فعلا انه النبل
شيّووووون[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 7 ساعات
والله من خلال ما عايشته من تعامل مستشفى الامل مع المرضى النفسيين اجزم انه ما عندنا الا طب مخدرات ما غير يصرفون للمريض من المهدئات والمخدرات لما يشطح عقله يدخل وهو بعقل ويطلع من عندهم بدون عقل
أبو محمد[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 6 ساعات
أحفظ الله يحفظك .. من كان قلبه متعلق بالله فلن يعرف النفسية ولوا علموا أهل القصور والمليارات كم من سعادة يجنيها من تعلق قلبه بالله لنافسونا على ذلك . كونوا قريبون من الله وسترون السعادة الحقيقية .أسعدنا الله واياكم بالدارين .
فيصل[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 6 ساعات
شيووووووون
احسنت
أبا محمد
جزاك الله الف خير
قال تعالى (الا بذكر الله تطمئن القلوب)
فعلا ما يفعله شريطية الطب النفسي
شيء موسف لحد الألم
من واقع تجربه مررريره
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5072 ] نشر منذ 5 ساعات
لاتعلق ولا شي استغيلت المساكين باسعار خياليه حتى صرت ملياردير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13558 ] نشر منذ 3 ساعات
اشترى بيت من جيوب الاغبياء