الدولار يواصل الهبوط في ظل توقعات خفض الفائدة

وكالات(صدى):

نزل الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وهبط لأقل مستوى مقابل الين الياباني منذ يناير إذ أضر احتمال تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بالطلب على العملة الأمريكية.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار بعدما زاد اثنين بالمئة من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1396 دولار.ونزل الدولار في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين.