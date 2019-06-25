8 منتخبات تأهلت لربع نهائي ” كوبا أمريكا ” .. تعرف عليها

نواف السالم(صدى):

تأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي لبطولة ” كوبا أمريكا 2019 ” بعد انتهاء مرحلة المجموعات والتي شهدت منافسات شرسة .

ومن المقرر تأهل المنتخبات التالية : الأرجنتين – البرازيل- فنزويلا – باراجواي – كولومبيا – بيرو – تشيلي- أوروجواي ، على أن تقام دور الثمانية يومي الجمعة والسبت المقبلين .

وستقام مباريات البرازيل وباراجواي ثم الأرجنتين وفنزويلا يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يونيو .

كما تقام مبارتي كولومبيا أمام تشيلي ، وأوروجواي مع بيرو ، يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو .