” المغامسي ” يدعو للتبرع لعتق رقبة سجين مُطالب بدفع دية ” 30 مليون ريال “

نايف السالم(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن التبرع في دفع الدية يُحتسب من فرض زكاة المال أو الصدقة ، داعياُ إلى تفريج الكربات وعتق رقبة السجين ” عميد بن خنقان العلوي الحربي ” .

وقال المغامسي إن واقعة القتل كانت ” حادث عارض في مجلس أصدقاء نزغ الشيطان فيه ” ، وعليه فإن التبرع لعتق رقبة القاتل من التقرب لله تعالى .

وكان أولياء دم القتيل المرحوم ” رضاء بن محمد بن غياض العنزي ” قد طالبوا بمبلغ دية ” 30 مليون ريال ” وفقاً لما توصلت إليه جلسة الصلح وما صدًق عليه الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالجبيل ، قبل انتهاء المهلة في 30 ذو القعدة 1440 .

من جانبها خصصت إمارة المنطقة الشرقية حساب بمصرف الراجحي تحت اسم ” إمارة المنطقة الشرقية دية رضا محمد غياض ” على الرقم التالي : SA218000146608010991185