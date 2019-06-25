” المغامسي ” يدعو للتبرع لعتق رقبة سجين مُطالب بدفع دية ” 30 مليون ريال “
أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن التبرع في دفع الدية يُحتسب من فرض زكاة المال أو الصدقة ، داعياُ إلى تفريج الكربات وعتق رقبة السجين ” عميد بن خنقان العلوي الحربي ” .
وقال المغامسي إن واقعة القتل كانت ” حادث عارض في مجلس أصدقاء نزغ الشيطان فيه ” ، وعليه فإن التبرع لعتق رقبة القاتل من التقرب لله تعالى .
وكان أولياء دم القتيل المرحوم ” رضاء بن محمد بن غياض العنزي ” قد طالبوا بمبلغ دية ” 30 مليون ريال ” وفقاً لما توصلت إليه جلسة الصلح وما صدًق عليه الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالجبيل ، قبل انتهاء المهلة في 30 ذو القعدة 1440 .
من جانبها خصصت إمارة المنطقة الشرقية حساب بمصرف الراجحي تحت اسم ” إمارة المنطقة الشرقية دية رضا محمد غياض ” على الرقم التالي : SA218000146608010991185
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم فرج كربه وازيل همه وفرج عنه ,, آمين ,,
,, بس يافضيلة الشيخ ، الست ممن يدعون بعدم المغالات في الديات …!!؟
فليحان[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 8 ساعات
لا يجوز الشفاعة في الحدود الشرعية فقال يقتل و يقص رقبتة إليه في القتل الخطأ فقط .
زائر[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 7 ساعات
الديه جائزه بنص القران وكذلك الحق لاولياء الدم يعفوا او ياخذوا المقابل حسب شروطهم والمهم انهم وافقوا علي التنازل لو مشروط
زائر[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 7 ساعات
الشرع اجاز الصلح والعفو وان كان مشروط المهم انهم يوافقوا علي التنازل وصارت في عهد النبي صل الله عليه وسلم والصحابه
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا مسيلمه الكذاب
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف سمحت لنفسك تقول عن عالم كذاب ثم كيف عرفت انه كذاب .. الا تعلم بان لحوم العلماء مسمومة ما حجتك حين يقاضيك امام الله .. نصيحة دع الخلق للخالق دامك لا تعرف الرجل ثم انه لم يضرك بشي فما الجدوى من محاولة تشويه سمعته أنت لا تقدر ان تشوه ولكن لماذا تحاول لا تعرفة ولا يعرفك ثم تجي تتكلم ..هههه انت ذكرتني بكلب داااايم جلس على راس الشارع اي سيارة هوهوهوهوهو كذا بدون سبب
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف سمحت لنفسك تقول عن عالم كذاب ثم كيف عرفت انه كذاب .. الا تعلم بان لحوم العلماء مسمومة ما حجتك حين يقاضيك امام الله .. نصيحة دع الخلق للخالق دامك لا تعرف الرجل ثم انه لم يضرك بشي فما الجدوى من محاولة تشويه سمعته أنت لا تقدر ان تشوه ولكن لماذا تحاول لا تعرفة ولا يعرفك ثم تجي تتكلم ..هههه انت ذكرتني بكلب داااايم جلس على راس الشارع اي سيارة هوهوهوهوهو كذا بدون سبب