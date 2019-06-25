الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول‭‭ ‬‬الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1427.50 دولار.