خطوات بسيطة للحفاظ على البشرة الدهنية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد بعض القواعد البسيطة للحفاظ على البشرة الدهنية والتعامل معها بسهولة، ومنها اختيار الغسول المناسب، ويفضل اختيار مكونات مثل البنزويل بيروكسايد وزيت شجرة الشاي وحمض الساليسيليك، لأنها تعمل بشكل أفضل على البشرة الدهنية.

ويجب تجنب مساحيق التجميل الثقيلة والزيتية، فهي تسد المسام، وفي نفس الوقت تزيد نسبة الزيوت في البشرة، وبدلاً من المنتجات السائلة، اختاري مساحيق على شكل بودرة.

وتميل البشرة إلى إنتاج المزيد من الزيوت عندما تكون جافة؛ لذلك ابحثي عن مكونات مثل الصبار والغليسيرين وحمض الهيالورونيك، بدلاً من زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو، وإذا كنت لا تستخدمين التونر في روتين العناية اليومي ببشرتك، فمن الأفضل أن تفعلي ذلك.

ويساعد التونر على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، ويفضل استخدام منتجات خالية من الكحول لفتح المسام المسدودة؛ فضلًا عن استخدام أوراق التنشيف أثناء التنقل.