بالفيديو.. أبناء قبيلة ” بني ثابت ” بالنماص يتزوجون بريالين فقط
وثقت إحدى مقاطع الفيديو عادة أصيلة تتبعها قبيلة ” بني ثابت ” بمركز ” السرح ” بالنماص، عند دفع ” المهر ” للزواج.
وعن ذلك، قال أحد رجال القبيلة: ” الزواج عندنا بريالين فقط، ونسبة الطلاق والعنوسة لا تذكر ” .
كما أشار إلى أن هذا المهر لأبناء القبيلة فقط، أما من خارج القبيلة يأخد عليهم المهر المقرر من الدولة صراحة.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 7 ساعات
أجل بأخذ أربع بعشره ريال وفوقهم بيبسي ههههههه
شيّووووون[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 7 ساعات
أما من خارج القبيلة يأخد عليهم المهر المقرر من الدولة صراحة.
ليش هي الدولة محددة اسعار المهور ؟؟؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قدر يحدد المهور في عصره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76308 ] نشر منذ 7 ساعات
كفو باالرجال ..
,, والف في الف الف نعم ويزيدون بأهل العوايد الحميده ,,
محمد[ عدد التعليقات: 2989 ] نشر منذ 7 ساعات
الشين وعرفناه ب ريالين والزين بكم يلى تتزوج ضابط وفوق
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 6 ساعات
فيه عرف اجتماعي المهر 40 الف لا أعلم ان كان مقرر من الدولة.. لكن هذا المقصود
سعد[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 6 ساعات
كفو .. نعم الرجال .. بيض الله وجيههم .
قال صلى الله علية وسلم 🙁 من سن في الإسلام سنةً حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) .
عارف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 ساعات
ودي اتزوج زوجه ثانيه لكن العين بصيره ةاليد قصيره عادات وتكلف وتفاخر على الكذاب
عارف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 ساعات
ودي اتزوج زوجه ثانيه لكن العين بصيره ةاليد قصيره عادات وتكلف وتفاخر على الكذاب
fares[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 5 ساعات
الريالين هذه حطو جنبه خمس اصفار ويصبح العدد صحيح
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13558 ] نشر منذ 3 ساعات
انا ضد مثل هذه الامور التي تحرج الفتاه وتقوي الشاب على عروسه في المستقبل
ستكون العروس سخرية على كل لسان للاسف ويقولون البيبسي أغلى
يا اخي خذ مهر مقبول والله يبارك لهم