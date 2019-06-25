بالفيديو.. أبناء قبيلة ” بني ثابت ” بالنماص يتزوجون بريالين فقط

عادل الحربي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو عادة أصيلة تتبعها قبيلة ” بني ثابت ” بمركز ” السرح ” بالنماص، عند دفع ” المهر ” للزواج.

وعن ذلك، قال أحد رجال القبيلة: ” الزواج عندنا بريالين فقط، ونسبة الطلاق والعنوسة لا تذكر ” .

كما أشار إلى أن هذا المهر لأبناء القبيلة فقط، أما من خارج القبيلة يأخد عليهم المهر المقرر من الدولة صراحة.