لعب المرأة دور الرجل يهدد حياتها الزوجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلعب بعض النساء دور الرجل في العلاقة الزوجية، حيث تسيطر على مواقع القوّة والقرار، إلا أن النساء لا تدرك أن ذلك قد يؤدي لتدمير العلاقة العاطفية بين الزوجين، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز التصرفات التي عليك تجنبها.

– تأخذين القرارات المصيرية وتخبرينه، فلا يمكنك السيطرة على القرارات والتفرّء بها، من دون أخذ رأي زوجك واشراكه بها.

– تلومين زوجك وتنتقدينه، فبطبيعة الرجال لا يتقبّلون النقد واللوم وخصوصاً أمام الناس.

– يخاف منك ويخفي عنك صغائر الأمور وكبائرها، حين تشعرين أنّه لا يعبّر عما يشعر به؛ تجنّباً لردات فعلك وأنّه يخفي عنك بعض التصرفات التي يقوم بها، فتشكلين له مصدر رعب وتهددين أسس علاقتك العاطفية والزوجية.

– يعود اليك قبل اتخاذه أي قرار؛ وذلك بهدف إلقاء المسؤولية عليك، فحين يعود لك في أتفه القرارات اعرفي أنّه خائف من تحمّل المسؤولية لأنها في حال فشل لن ترحميه، فبهذه الطريقة يحاول أن يرمي عليك ثقل الخيار وفي حال لم يفلح لن تلوميه.