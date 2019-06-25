خسارة الوزن باستخدام القهوة

لندن(صدى):

كشفت دراسة جديدة في جامعة نوتنغهام، أن القهوة تعمل في بعض الأحيان على خسارة الوزن وتجنب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ويأتي ذلك عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية؛ حيث أن استهلاك كوب من القهوة يحفز عمل الدهون البنيّة التي هي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام لتسخين الجسم.

وأوضحت الدراسة، أن الكافيين الموجود في القهوة هو الذي يؤدي الى حرق السعرات الحرارية في الجسم، إلا أن العلماء يشيرون إلى ضرورة إقامة مزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع.