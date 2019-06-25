لمى سعود تثير الجدل بمقطع ” خادش للحياء العام “

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية لمى سعود، الجدل بين رواد مواقع التواصل بمقطع فيديو وصفوه بأنه ” خادش للحياء العام ” .

وتحدثت لمى خلال المقطع عن موضوع يتعلق بأجساد الرجال، وسط استهجان من تناولها هذا الموضوع وبهذه الطريقة المباشرة.

وشدد متابعوها على أن طرحها لمثل هذه المواضيع يتنافى مع صفة الحياء التي من المفترض أن تتحلى بها المرأة، خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية التي لها عاداتها وتقاليدها.