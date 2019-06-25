رجل ينتقم من زوجته ويقدمها للمحاكمة بشيك بدون رصيد

أبو ظبي(صدى):

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام خليجية بإصدار شيك من دون رصيد لزوجها، بمبلغ 569 ألف درهم.

وعن سبب تحرير الشيك، أكدت المتهمة أن القضية كيدية، لرغبة زوجها في الانتقام منها بسبب خلافات بينهما.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت سلمت زوجها شيكاً على بياض، غير مدون به اسم المستفيد، لاستخدامه ضماناً بنكياً، وأنه وعدها بتمزيقه بعد انقضاء الغرض منه، إلا أنه احتفظ به.

وأوضحت أنه عقب تعدد الخلافات بينهما هددها بالقتل، واستخدم الشيك القديم ضدها وحرّر اسمه عليه، وقدمه للنيابة بهدف الانتقام منها.