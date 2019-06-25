بغرض السرقة..مراهق يقتل جدته ويلقي بجثتها في القمامة!

القاهرة(صدى):

في واقعة تقشعر لها الأبدان، تجرد مراهق مصري من إنسانيته وقتل جدته طمعًا في مشغولاتها الذهبية.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل حقيبة كبيرة ملقاة وسط كمية من القمامة بالشارع.

وتم تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل – ٧٥ سنة، كما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها عاطل – ١٩ سنة، وتمكنت القوات من ضبطه، وبحوزته مشغولات ذهبية و 400 جنيها مصريا.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قام بالتوجه إلى غرفة نوم جدته وخنقها خلال نومها فأودى بحياتها واستولى على مشغولاتها الذهبية لوجود خلافات بينهما لعدم تلبيتها لرغباته المالية.