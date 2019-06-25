محاكمة امرأتين بتهمة التحريض على فاحشة الزنا

أبو ظبي(صدى):

نظرت محكمة في الشارقة بالإمارات، قضية امرأتين آسيويتين بتهمة التحريض على ارتكاب الفاحشة، والتوسط للأشخاص لارتكاب الزنا مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات قد وردت للشرطة تفيد بوجود امرأتين تقومان بتزويد أشخاص بأرقام هواتف نساء، والتوسط لهم لارتكاب فاحشة الزنا مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطهما متلبستين، وإحالتهما للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وبمواجهة المتهمتين بما نسب إليهما من تهم، أنكرتاها، وعليه أجلت المحكمة القضية للحكم في جلسة 15 يوليو المقبل.