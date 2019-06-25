بعد عودته للوطن.. ” باهيثم ” يكشف تفاصيل تهديده بالقتل وتقطيع جثته على يد سائقه

نايف السالم(صدى):

بعد أيام من تحريره وعودته للوطن، كشف المواطن عبدالله باهيثم، تفاصيل تعرضه للاختطاف في إثيوبيا، على يد سائقه وتهديده بالقتل وتقطيع جثته في حال عدم دفعه فدية مالية 450 ألف ريال.

وأوضح باهيثم أنه ذهب إلى إثيوبيا في مهمة عمل، مشيرًا إلى أن سائقه الخاص دعاه إلى قريته والتي تبعد 6 ساعات من موقعه، لزيارة أهله.

وكشف باهيثم أنه تم تنفيذ ” تمثيلية ” من قبل عائلته، حيث زعموا وجود خصام بسبب أمور مادية، وطلب منه سائقه إنقاذه بمبلغ 450 ألف ريال، ثم تحول طلب المساعدة بالاستعطاف إلى طلب فدية بالقوة الجبرية.

وأشار إلى أن السائق أحضر أشخاصا لديهم أسلحة رشاش، فقرر إخبار عائلته وأبلغهم بأنه محتجز، ويطلبون فدية لحياته.

وأبلغت عائلته على الفور الجهات الأمنية في جدة، التي بدورها سارعت بالاتصال بسفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا سامي جميل.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله، قد أعلن نجاح القيادات الأمنية بوزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إثيوبيا ، في إطلاق سراح المواطن عبدالله باهيثم.

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