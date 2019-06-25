برانكو: الأهلي من أكبر الأندية السعودية وإعادته للبطولات ” أفضل تحدي “

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب النادي الأهلي برانكو إيفانكوفيتش، على سعادته بتجربته مع الأهلي، وأنه متحمس للعمل مع ذلك الكيان.

وقال برانكو: ” أنا مدرب محترف واحتاج الى تحدٍ جديد ، ووجهة نظري أفضل تحدي هو النادي الاهلي لإعادته للبطولات ” مضيفا: ” من وجهة نظري أمر عظيم أن أدرب النادي الأهلي ” .

وتابع: ” الأهلي واحداً من أكبر الأندية في السعودية ويملك تاريخاً كبيرا ، وأنا سعيد بهذه التجربة ” .

ولفت إلى أنه قضى عاما في الدمام، قائلا: ” أعرف الدوري السعودي ولاعبيه جيداً واحترمهم وأتمنى النجاح ” .