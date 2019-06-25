مصرع وإصابة 15 شخصا بانفجار في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة في مصر إنفجار جسم غريب، أسفر عن سقوط 15 شخصًا بين مصابين وقتلى.

وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين، بينما أصيب 13 آخرين بكسور وكدمات.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.