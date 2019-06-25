مصرع وإصابة 15 شخصا بانفجار في مصر
شهدت مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة في مصر إنفجار جسم غريب، أسفر عن سقوط 15 شخصًا بين مصابين وقتلى.
وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين، بينما أصيب 13 آخرين بكسور وكدمات.
وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
شيّووووون[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله اعلم بهذا الجسم الغريب