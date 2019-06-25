كوبا أمريكا..التعادل يُخرج الإكوادور واليابان من البطولة

نواف السالم(صدى):

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الإكوادور واليابان، ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

بذلك أصبح المنتخب الياباني في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما أنهت الإكوادور مشاركتها في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

بينما حققت الأوروغواي الفوز على حاملة اللقب تشيلي بهدف دون رد، لتعتلي صدارة المجموعة بسبع نقاط بفضل هدف كافاني.

وتوقف رصيد تشيلي عند ست نقاط في المركز الثاني لتلاقي كولومبيا متصدرة المجموعة الثانية في ربع النهائي فيما ستلعب الأوروغواي المتصدرة مع بيرو.