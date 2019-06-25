رئيس جمعية ” المثليين الجنسيين ” بتونس يترشح للانتخابات الرئاسية

تونس(صدى):

صرح رئيس جمعية للمثليين الجنسيين في تونس، يدعى منير بعتور، بأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه استكمل الإجراءات اللازمة لتقديم ترشّحه.

وأوضح بعتور أنه تمكن من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، لافتًا إلى أنه سيقدم برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا بديلًا لما تطرحه منظومة الحُكم الحالية.

يذكر أن جمعية ” شمس ” التي يرأسها بعتور، قد تم تسجيلها قانونيًا في 2015 ، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية.