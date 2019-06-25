رئيس جمعية ” المثليين الجنسيين ” بتونس يترشح للانتخابات الرئاسية
صرح رئيس جمعية للمثليين الجنسيين في تونس، يدعى منير بعتور، بأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه استكمل الإجراءات اللازمة لتقديم ترشّحه.
وأوضح بعتور أنه تمكن من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، لافتًا إلى أنه سيقدم برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا بديلًا لما تطرحه منظومة الحُكم الحالية.
يذكر أن جمعية ” شمس ” التي يرأسها بعتور، قد تم تسجيلها قانونيًا في 2015 ، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 ساعات
ماتلاحضون في الاونة الاخيره تركيز علي المثليين ودعوات غربية للاعتراف بهم حتي في الدول العربية الله يستر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يعني لو فاز في الانتخابات سيكون اول رئيس خرونق
شيّووووون[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 24 دقيقة
سبقه رئيس الفلبين في اخر فيديو متداول له يصرح انه مثلي
سلطان[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنهم الله واخزى من ايدهم اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم واجعلهم عظة لغيرهم عجلا غير اجل.
ابو داري[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو عمار هذا حق ورعان تراه ههههه اللهم لا شماته
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3021 ] نشر منذ 18 دقيقة
وصار عندكم جمعية مثليين , حقا لقد وصلتم الى الحضيض وقد افنى ربكم قوم لوط من قبل وقال في محكم اياته (“أَتَأْتُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ” ) فانتظرو عقوبة من ربكم انا معكم من المنتظرين