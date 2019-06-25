  • الثلاثاء 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. رئيس جمعية ” المثليين الجنسيين ” بتونس يترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية ” المثليين الجنسيين ” بتونس يترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية ” المثليين الجنسيين ” بتونس يترشح للانتخابات الرئاسية
تونس(صدى):

صرح رئيس جمعية للمثليين الجنسيين في تونس، يدعى منير بعتور، بأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه استكمل الإجراءات اللازمة لتقديم ترشّحه.

وأوضح بعتور أنه تمكن من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، لافتًا إلى أنه سيقدم برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا بديلًا لما تطرحه منظومة الحُكم الحالية.

يذكر أن جمعية ” شمس ” التي يرأسها بعتور، قد تم تسجيلها قانونيًا في 2015 ، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية.


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 ساعات

ماتلاحضون في الاونة الاخيره تركيز علي المثليين ودعوات غربية للاعتراف بهم حتي في الدول العربية الله يستر

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يعني لو فاز في الانتخابات سيكون اول رئيس خرونق

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 24 دقيقة

سبقه رئيس الفلبين في اخر فيديو متداول له يصرح انه مثلي

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 ساعات

لعنهم الله واخزى من ايدهم اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم واجعلهم عظة لغيرهم عجلا غير اجل.

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو عمار هذا حق ورعان تراه ههههه اللهم لا شماته

[ عدد التعليقات: 3021 ] نشر منذ 18 دقيقة

وصار عندكم جمعية مثليين , حقا لقد وصلتم الى الحضيض وقد افنى ربكم قوم لوط من قبل وقال في محكم اياته (“أَتَأْتُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ” ) فانتظرو عقوبة من ربكم انا معكم من المنتظرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *