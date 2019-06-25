تفاصيل غرق مواطن خمسيني بأحد شواطئ ماليزيا ونجاة أبنائه
لقي مواطن خمسيني مصرعه أثناء السباحة بصحبة ولديه في شاطئ ” بانتاي تينغا ” بماليزيا.
وكان المواطن في رحلة سياحية بماليزيا، ويقيم في منتجع قريب مع عائلته، ودخل للبحر مع أبنائه رغم وجود تحذير للمصطافين من السباحة بسبب الأمواج العالية والتيارات القوية.
وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ الولدين، فيما لم يتمكنوا من العثور على الأب إلا بعد ذلك بثلاث ساعات، وعلى بعد 30 كلم عن آخر موقع شوهد فيه.
وتم تسليم جثة الأب إلى الجهات الأمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13892 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوه الا باالله الله يرحمه ويصبر ذويه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
فيصل[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
انا لا اعلم لماذا نتجاهل التعليمات
ونكابر ثم نمووووت
سامي الحربي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
جارنا من سكان المدينة المنورة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7083 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمه ويسكنه الجنه واحسن الله عزاكم اخوي سامي في فقيدكم والغريق ياذن الله شهيد