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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

تفاصيل غرق مواطن خمسيني بأحد شواطئ ماليزيا ونجاة أبنائه

تفاصيل غرق مواطن خمسيني بأحد شواطئ ماليزيا ونجاة أبنائه
كوالالمبور(صدى):

لقي مواطن خمسيني مصرعه أثناء السباحة بصحبة ولديه في شاطئ ” بانتاي تينغا ” بماليزيا.

وكان المواطن في رحلة سياحية بماليزيا، ويقيم في منتجع قريب مع عائلته، ودخل للبحر مع أبنائه رغم وجود تحذير للمصطافين من السباحة بسبب الأمواج العالية والتيارات القوية.

وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ الولدين، فيما لم يتمكنوا من العثور على الأب إلا بعد ذلك بثلاث ساعات، وعلى بعد 30 كلم عن آخر موقع شوهد فيه.

وتم تسليم جثة الأب إلى الجهات الأمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13892 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوه الا باالله الله يرحمه ويصبر ذويه

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه
انا لا اعلم لماذا نتجاهل التعليمات
ونكابر ثم نمووووت

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
جارنا من سكان المدينة المنورة .

[ عدد التعليقات: 7083 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يرحمه ويسكنه الجنه واحسن الله عزاكم اخوي سامي في فقيدكم والغريق ياذن الله شهيد

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