تفاصيل غرق مواطن خمسيني بأحد شواطئ ماليزيا ونجاة أبنائه

كوالالمبور(صدى):

لقي مواطن خمسيني مصرعه أثناء السباحة بصحبة ولديه في شاطئ ” بانتاي تينغا ” بماليزيا.

وكان المواطن في رحلة سياحية بماليزيا، ويقيم في منتجع قريب مع عائلته، ودخل للبحر مع أبنائه رغم وجود تحذير للمصطافين من السباحة بسبب الأمواج العالية والتيارات القوية.

وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ الولدين، فيما لم يتمكنوا من العثور على الأب إلا بعد ذلك بثلاث ساعات، وعلى بعد 30 كلم عن آخر موقع شوهد فيه.

وتم تسليم جثة الأب إلى الجهات الأمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة.