استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار بينبع

نايف السالم(صدى):

ما زالت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع تواصل بحثها عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار في حي البندر.

يذكر أنه تم استخراج محتجزين أحدهما متوفى والآخر مصاب تم نقله لمستشفى ينبع العام.

وتشارك في مباشرة الحادث دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع ” صحة ينبع ” وبعض الجهات الحكومية والأمنية.

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