عضو شورى يؤكد على تجريم زواج القصر ويطالب بمنعه لرفع المظالم
طالب عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، بمنع زواج القُصّر مؤكدًا أنه يعتبر جريمة.
وأكد الغيث على ضرورة منع زواج القصر لرفع المظالم الواقعة على الأطفال، وما يترتب عليه من خطورة المعاشرة والحمل والولادة، وصعوبة التربية.
وأشار إلى أنه صدر القرار بمنع زواج ما دون 15 مطلقاً وللجنسين، وأما ما دون 18 فمشروط بموافقة القضاء لضمان تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وأما من بلغ رشده بسن 18 فلا يمنع زواجه ولا يشرط بموافقة القضاء وإنما عبر المأذون بعد الفحص الطبي.
وأضاف: ” لا زال القرار في حكم التوصية، ونرجو أن يتم اعتماده سريعاً لقطع الطريق على المظالم الواقعة على الأطفال من الجنسين ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض يكون العمر المقبول لزواج هو 25 سنه ليكون كل من الزوجين قد تجاوز عمر المراهقه
العتيبي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
٢٥ سنة قليلة من المفترض مايكون فية زواج يكون تعارف مثل الغرب
فليحان[ عدد التعليقات: 2156 ] نشر منذ 2 ساعتين
زواج القاصرين مباح في العهود السابقه ايام المسلمين الأوائل ولم ينكره أحد سوي عبيد الغرب وحداته.