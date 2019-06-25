  • الثلاثاء 25

    يونيو

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  3. الطريقي : اتمنى ان يتم اعلان ما هو المبلغ الذي سوف يدعم كل نادي

الطريقي : اتمنى ان يتم اعلان ما هو المبلغ الذي سوف يدعم كل نادي




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