مدرب الأهلي: سنتأهل على حساب الهلال في البطولة الأسيوية

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب أهلي جدة الجديد برانكو إيفانكوفيتش، إنه لديه الثقة التامة في تجاوز الهلال بدوري أبطال آسيا عندما يلتقي الفريقين في ثمن نهائي البطولة.

وأكد على أن فريقه مستعد لخوض التحديات الجديدة التي ستواجه الأهلي في دوري المحترفين، لافتًا إلى أنه يشعر بالتفاؤل.

وأضاف : ” أعتقد أننا سنحقق الانتصارات، وأمامنا مهمة في دوري أبطال آسيا ضد الهلال، وأعتقد أيضا أننا سنمضي قدما في دوري الأبطال وسنتأهل على حساب الهلال ” .

وتابع: ” بالكاد أستطيع الانتظار لهذا التحدي الجديد.. والطموحات مرتفعة بالرغم من أن الأهلي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، ولكن النادي يطمح لتحقيق الألقاب ويمتلك الرغبة، وأعتقد أنني سأنجح في المهمة ” .