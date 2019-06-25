مدرب الأهلي: سنتأهل على حساب الهلال في البطولة الأسيوية
قال مدرب أهلي جدة الجديد برانكو إيفانكوفيتش، إنه لديه الثقة التامة في تجاوز الهلال بدوري أبطال آسيا عندما يلتقي الفريقين في ثمن نهائي البطولة.
وأكد على أن فريقه مستعد لخوض التحديات الجديدة التي ستواجه الأهلي في دوري المحترفين، لافتًا إلى أنه يشعر بالتفاؤل.
وأضاف : ” أعتقد أننا سنحقق الانتصارات، وأمامنا مهمة في دوري أبطال آسيا ضد الهلال، وأعتقد أيضا أننا سنمضي قدما في دوري الأبطال وسنتأهل على حساب الهلال ” .
وتابع: ” بالكاد أستطيع الانتظار لهذا التحدي الجديد.. والطموحات مرتفعة بالرغم من أن الأهلي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، ولكن النادي يطمح لتحقيق الألقاب ويمتلك الرغبة، وأعتقد أنني سأنجح في المهمة ” .
tawaq[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 9 ساعات
والله انكم تكذبون الرجال بسهره بشاليهه ويخته اللي اشتراه من فلوس الاتفاق
يعني اننا صحيفة يعتد بها
قانون الصحافة رجل يعض كلب للاثارة اما كلب يعض رجل فهذا الطبيعي
المدفعية الاتفاقية 🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 7 ساعات
الهلال ومن امام الاتفاق سرق بطولة كأس ولي العهد
من برانكو بالرياض
في مباراه مثيره جدآ شهدة أحداث اغضبت المدرب فرانكو كثيرآ وإخراجه عن طوره
مباراه الحقيقه
كان بطلها حكم
المباراه حيث قدم البطوله للهلال على طبق من ذهب
واتذكر تمامآ تعليق جريدة الرياضيه باليوم الثاني
حيث علقت الجديده بالخط العريض وقالت كأس ولي العهد يسرق من الاتفاق تحت الاضواء لكاشفه
وانا متاكد بأن المدرب برانكو لن ينسى تلك المباراه
وسينتقم لنفسه
وممكن تسئلون برانكو عن المباراه واحداثها اجزم بأنه لن ينساها
كما أن جمهور الاتفاق أيضآ لن ينساها 🍎 🍏
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13892 ] نشر منذ 7 ساعات
بإذن الله👍💚
بن فهد[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 6 ساعات
يعتمد على نوع الدهن اللي راح يستعمله الفريق
ان كان دهن عود اوعنبر اخونجي فمؤكد لن يرى اي بطوله
عزام[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 5 ساعات
دهن عود او عنبر اخونجي 😂😂
شيّووووون[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
الميدان يا حميدان