” منصة صواريخ لإيران ” .. شقيق قيادي حوثي يفضح المليشيات الإرهابية باليمن

فهمي محمد(صدى):

تتوالى الفضائح على إيران ونظامها الإرهابي الذي تمتد ذراعه بين الدول العربية لتنشر الإرهاب وتُشرد الأبرياء.

وفي هذا الصدد كشف علي البخيتي شقيق القيادي وعضو المكتب السياسي بجماعة الحوثي محمد البخيتي مخططات الجماعة الإرهابية.

وقال ” البخيتي ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” إن مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ليسوا إلا منصة صواريخ لإيران تهدد المنطقة.

وغرد: ” يسعى الحوثي لترسيخ فكرة أن العالم يتقبله كأمر واقع ليسحق الأمل في نفس اليمنيين باستعادة دولتهم وجمهوريتهم مبينًا أن الحقيقة مختلفة، فالعالم يدرك خطره باعتباره منصة صواريخ لـ ” إيران ” على أهم طرق الملاحة الدولية ” .