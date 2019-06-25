للجنسين.. عشرات الوظائف المتنوعة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جيوردانو الواقعة في خميس مشيط وأبها، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى بائعين معارض.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يتراوح عمره ما بين 18 الى 30 سنة، ويحمل مؤهل متوسط على أقل تقدير.

ويمكن للراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي والمدينة على البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

وأعلنت شركة مبيعات كبرى عن حاجتها لموظفين مبيعات نساء ورجال؛ للعمل في الخبر، على أن يكون لديهم خبرة في المبيعات ويتراوح عمرهم بين 23 و30 عامًا.

وأشارت إلى أن الدوام شفت واحد مسائي، والرواتب تبدأ من 4500 ريال وتزيد حسب المؤهل، ويمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفية والمدينة على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

وأعلنت جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد، عن توفر وظائف إدارية شاغرة نسائية ورجالية، بمسمى ” سكرتير، محاسب ” .

وأوضحت أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصل على بكالوريوس في تخصص الوظيفة بتقديم لا يقل عن جيد، وإتقان العمل، سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 30 عامًا، اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، الموافقة على العمل فترتين صباحاً ومساءً إذا لزم الأمر.

يشار إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــا

ويوجد أيضًا وظائف شاغرة في شركة ألف في العاصمة الرياض، بمسميات ” موظفي صيانة، بائعين ” ، فيما يُشترط في المتقدم أن يجيد الإنجليزية، ويمكن التواصل والتقديم على الوظائف عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

وكشفت إحدى شركات تأجير السيارات في الرياض عن توفر وظائف شاغرة بمسمى موظف استقبال في الرياض بمطار الملك خالد الدولي – الصالة 2 .

وأفادت بأن الوظائف للسعوديين حصرًا، ولمن يحمل شهادة الثانوية العامة، فيما لا يشترط في المتقدمين الخبرة، والعمل بنظام الشفتات، وتوفر الشركة راتب 4500 ريال.

ويمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF او ملف وورد على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]