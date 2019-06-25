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بالفيديو.. ردة فعل رجل عندما رأى زوجته في سيارة رجل آخر

بالفيديو.. ردة فعل رجل عندما رأى زوجته في سيارة رجل آخر
بكين(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة، مثبتة في أحد شوارع مقاطعة “ جيلين ” الصينية، زوج صيني تفاجأ بوجود زوجته في سيارة رجل آخر عندما كان في طريقه إلى المنزل، عائدا من عمله.

وصُعقت الزوجة عندما خرجت من السيارة حيث وجدت زوجها أمامها مباشرة، وشرعت في الجري عندما رأته قادمًا، ولكنه قرر معاقبة الرجل الذي كانت برفقته داخل السيارة.

واتجه الزوج وقفز فوق الجزء الأمامي منها وهو يحمل أداة معدنية مكنته من تكسير الزجاج، ولكن الرجل داخل السيارة انطلق مسرعًا حتى لا يتمكن الزوج من احتجازه.

والتقى الرجلان عندما توقفت السيارة ودارت بينهما مشاجرة قاسية ووجها لبعضمها اللكمات العنيفة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13555 ] نشر منذ 9 ساعات

كسر راسه وراسها .. معذور يا شوينق وي

[ عدد التعليقات: 5071 ] نشر منذ 9 ساعات

الغيره والحميه للشرف شيء طيب وموافق للفطرة السليمه
لكن الي متعجب منه اشد العجب كيف طب فيها وسط 1400000000 نسمه ؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 7110 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على نعمة الاسلام وتعاليمه

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 18 دقيقة

وش حادك تودي نفسك للخطر عشان وحدة خانتك طلقها وشف غيرها يمكن تكون لك خيره

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