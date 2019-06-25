بالفيديو.. ردة فعل رجل عندما رأى زوجته في سيارة رجل آخر

بكين(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة، مثبتة في أحد شوارع مقاطعة “ جيلين ” الصينية، زوج صيني تفاجأ بوجود زوجته في سيارة رجل آخر عندما كان في طريقه إلى المنزل، عائدا من عمله.

وصُعقت الزوجة عندما خرجت من السيارة حيث وجدت زوجها أمامها مباشرة، وشرعت في الجري عندما رأته قادمًا، ولكنه قرر معاقبة الرجل الذي كانت برفقته داخل السيارة.

واتجه الزوج وقفز فوق الجزء الأمامي منها وهو يحمل أداة معدنية مكنته من تكسير الزجاج، ولكن الرجل داخل السيارة انطلق مسرعًا حتى لا يتمكن الزوج من احتجازه.

والتقى الرجلان عندما توقفت السيارة ودارت بينهما مشاجرة قاسية ووجها لبعضمها اللكمات العنيفة.