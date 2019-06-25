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الكاف يهدد جماهير الجزائر ويفرض غرامة مالية على المنتخب

الكاف يهدد جماهير الجزائر ويفرض غرامة مالية على المنتخب
ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قرارًا بمعاقبة المنتخب الجزائري ماليًا على خلفية إشعال جماهيره الشماريخ في مدرجات ملعب الدفاع الجوي في إطار مباراة الفريق أمام كينيا في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ووجه الكاف رسالة شديدة اللهجة للجماهير الجزائرية لافتًا إلى أنه سيتم حرمانهم من حضور مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

ومن المقرر أن يواجه الجزائر نظيره السنغالي الخميس المقبل في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 20 دقيقة

والله الكاف ماعندهم يمه ارحميني على طول جلد اول باول

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