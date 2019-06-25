جثة ” العالي ” لا تزال مفقودة

نايف السالم(صدى):

لا تزال الجهات الأمنية، تبحث عن جثة مفقود الحوية ” توفيق بن سلمان العالي العتيبي ” ، بعدما ضبطت مشتبه به في تورطه بمقتل المفقود.

وأوضح المشتبه به، أن جثة المفقود ” توفيق ” موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حيث توجهت الشرطة والبحث الجنائي إلى المحافظة للبحث عنه.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على جثة المفقود، على ان يتم استكمال مجريات البحث نهار اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه كان قد تم العثور على سيارة المفقود وبها آثار الدماء والسحب والعراك.