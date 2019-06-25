بالصور.. تنفيذ العلاج بالترفيه لطفلين تأثروا بالهجوم الإرهابي على مطار أبها

أبها(صدى):

أظهرت عدة صور، تنفيذ العلاج بالترفيه لطفلين من الجنسية الهندية بعد تأثرهم بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها، الأحد.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة.