الشؤون الإسعافية تشارك بحفل افتتاح مهرجان صيف الباحة 40

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة ممثلاً بالشؤون الإسعافية باحتفال افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، والمقام بمسرح القرية التراثية بمراوة، بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني.

جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وتواجد بالحفل القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية، و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ عماد منسي الزهراني.