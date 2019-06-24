الإفتاء المصرية: يجوز تناول الكحول في حالة واحدة

القاهرة(صدى):

كشفت دار الإفتاء المصرية عن النسبة المصرح بها لتناول الكحول في الأطعمة أو المشروبات.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تساءل بشأن اللجوء لتناول أطعمة أثناء السفر خارج مصر بها نسبة من الكحول.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي عاشور، أمين عام دار الإفتاء، والمستشار العلمي لمفتي مصر، إن نسبة الكحول يجب أن لا تتعدى 0.02%، وذلك حال الضرورة وعدم وجود أطعمة أخرى لا تحتوي على كحوليات.

وكان السؤال حول دخول الكحول في الأطعمة وفي الخبز في غالبية الدول الغربية، فهل يجوز تناول الخبز بعد تبخر الكحول أثناء طهي الخبز؟

وجاء الرد: ” بعض دول الغرب يستخدمون الكحول في بعض المأكولات والمشروبات، ولكنهم يكتبون على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها الكحول أو الكحول الإيثيلي ” .

وتابع : ” لا شك أن الأفضل هو الابتعاد عن الكحول، لكن هذه النسبة لم تكن بشكل عشوائي، وإنما تم تحديدها بعد الرجوع للعلماء والمتخصصين في هذا الشأن، كون هذه النسبة لا تسكر، ولا تؤثر سلبًا على الإنسان ووعيه ” .