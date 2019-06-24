الأهلي إسناد تُعلن عن وظائف إدارة وتقنية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الأهلي إسناد، عن توافر وظائف إدارية، وتقنية للرجال والنساء الحاصلين على شهادة البكالوريوس وذلك للعمل في الشركة في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وجاء الوظائف بالمسميات التالية: إداري دعم التطبيقات للرجال بالرياض وجدة، ممثلة مركز الاتصال للنساء بالرياض (20 وظيفة).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرة في مجال العمل، وللنساء إجادة الإنجليزية.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــا