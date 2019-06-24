ابنة زعيم سابق تدفع مليار يورو للإفراج عنها

طشقند(صدى):

كشفت ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، أنها دفعت أكثر من مليار يورو للدولة؛ للإفراج عنها.

وكان القضاء قد حكم على غولنارا كريموفا (46 عاما)، الابنة البكر للرئيس المتوفى عام 2016، بالسجن 10 سنوات في 2017 بتهمة الاحتيال والاختلاس وإخفاء مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية.

وخفّف القضاء، العقوبة إلى خمس سنوات إقامة جبرية، إلا أنه تم إعادتها إلى السجن في مارس تاماضي لقضاء ما تبقى من عقوبتها، بعدما انتهكت الإقامة الجبرية ورفضت دفع تعويضات للدولة.

وأكدت الدبلوماسية السابقة ومغنية البوب، انها دفعت أكثر من مليار يورو إلى الدولة “ خدمة لمصالح موازنة الجمهورية ” ، وتنازلت عن المطالبة بأكثر من 600 مليون يورو محتجزة في مصارف أجنبية.