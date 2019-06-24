بوتين يستحدث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده بالدوحة

موسكو(صدى):

أعلنت وسائل الإعلام الروسية عن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا جديدًا يفيد باستحداث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده لدى الدوحة.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن هذا الاستحداث هو إشارة إلى نية روسيا لتعزيز التعاون العسكري والتقني مع قطر.

وكان نص المرسوم كالتالي:قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية بالسفارة في قطر، ملحق عسكري (جوي- بحري)، ومساعد ملحق عسكري “.