بوتين يستحدث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده بالدوحة
أعلنت وسائل الإعلام الروسية عن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا جديدًا يفيد باستحداث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده لدى الدوحة.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن هذا الاستحداث هو إشارة إلى نية روسيا لتعزيز التعاون العسكري والتقني مع قطر.
وكان نص المرسوم كالتالي:قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية بالسفارة في قطر، ملحق عسكري (جوي- بحري)، ومساعد ملحق عسكري “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 3 ساعات
اختلط الحابل بالنابل
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
الوضع خطير اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فيناولا يرحمنا
حسبنا الله ونعم الوكيل على من اوصل بلادنا الي هذا الحال
حك[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 34 دقيقة
تركيا و ايران و من قبلهم اسرائيل و الآن روسيا , اليسوا هؤلاء هم انفسهم من احرقوا سوريا و قتلوا و شردوا شعبها و نشرة في مكانهم مليشياتها و نهبوا كل ثوراتها مع بشار النذل الخائن و الذي اصبح لا حول له و لا قوة في حكم البلاد
و اصبحت بيد تلك الدول العثمانية العلمانية و المجوسية و اليهودية و الشيوعية .. و قطر تقول انها ضد تلك الدول فيما تفعله في سوريا ام انا واهم …؟
ها هم الآن يسرحون و يمرحون في قطر في قطر في قطر لا نامت عيناك يا تميم الجبان الخائن , وصلت بك ان تلحق بقطر و شعبها ما لحق بسوريا و اهلها ..
الله يحفظ بلادنا و حكامها و شعبها الأسود الأشاوس
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 25 دقيقة
امين