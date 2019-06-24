القبض على ثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بـ ” وادي الدواسر “

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بالمثلث في محافظة وادي الدواسر، من القبض على مواطن ثلاثيني؛ حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية “.

وكانت المركبة قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وعُثر على 10 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة.