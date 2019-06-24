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الأحوال المدنية: بإمكان كل أم سعودية إصدار سجل أسرة ولو كانت مطلقة

الأحوال المدنية: بإمكان كل أم سعودية إصدار سجل أسرة ولو كانت مطلقة
نايف السالم(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديين مضافين في سجل والدهم إصدار سجل أسرة.

جاء ذلك في ردها على سؤال: ” هل الأم المطلقة ومعها أبناء يحق لها الحصول على كرت عائلة الخاص بالامهات خاصة أن والد الأبناء على قيد الحياة ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2609 ] نشر منذ 10 ساعات

قرار في إزدواجية في المعلومات

لو الأب متوفي نقول ممكن تستخرج لها سجل اسرة لكن الأب على قيد الحياة وابنائه مضافين معاه فما اعتقد

له داعي لإستخراج هذا السجل لأنه من المعروف أن الأبناء يتبعون الأب سواء في النسب او النفقة او الولاية

على العموم مع كل طلعة شمس صرنا نسمع ونشوف قرارات تنحاز للمرأة ضد الرجل وهذا من فعل من هن

في مجلس الشورى .

[ عدد التعليقات: 6041 ] نشر منذ 8 ساعات

قرار لا يخلو من التعجب والغرابه،،

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 4 ساعات

ممكن اعطائها صوره من سجل الاب اذا الاولاد مضافين في هويته

[ عدد التعليقات: 7108 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصلح الحال والاحوال

[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 53 دقيقة

هذا ماشين عليه اكثر من 3 او 4 سنوات صح النوم يا صدى

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