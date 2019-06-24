الأحوال المدنية: بإمكان كل أم سعودية إصدار سجل أسرة ولو كانت مطلقة

نايف السالم(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديين مضافين في سجل والدهم إصدار سجل أسرة.

جاء ذلك في ردها على سؤال: ” هل الأم المطلقة ومعها أبناء يحق لها الحصول على كرت عائلة الخاص بالامهات خاصة أن والد الأبناء على قيد الحياة ” .