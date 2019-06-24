وظائف شاغرة للنساء في مجمع صرح التوفيق الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مجمع صرح التوفيق الطبي عن حاجته لموظفات صيدلانيات للعمل في جيزان.

وجاء الوصف الوظيفي كالتالي:

تحضير أدوية الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية وصرفها، والتنسيق مع أخصائيي الرعاية الصحية الآخرين لتقييم فعالية الأدوية واستخداماتها.

المهام الوظيفية:

تقييم الفعالية : التعاون مع أخصائيين الرعاية الصحية الآخرين لتقييم جودة الأدوية وفعاليتها.

ضمان السلامة : وضع سياسات وإجراأت الصحة والسلامة والبيئة والنظافة الصحية ومتابعتها، وضمان توفير أدوية تحمل الملصقات الخاصة بها بشكل صحيح وأمن.

تحضير الأدوية : تحضير الدواء حسب الوصفات الطبية، وذلك بحساب وزن المكونات وقياسها وخلطها.

تحليل الاتجاهات : تحليل اتجاهات الوصفة الطبية لمراقبة التزام المريض بها، والحيلولة دون الأفراط في استخدام الأدوية، ومنع الاستخدام الضار أو الإجرامي للأدوية.

صرف الدواء : صرف أدوية الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج لوصفه طبية للمرضى، وإرشاد المرضى حول كيفية استخدام الأدوية والأجهزة الطبية.

وعلى الراغبين بالوظائف المذكورة اعلاه الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي:هنــــــا.