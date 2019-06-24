مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف هندسية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن توافر وظائف هندسية وصحية للحاصلين على شهادة الدبلوم؛ للعمل بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى: مدير الإنشاءات، ومهندس المشاريع، وأخصائي علم النفس، وأخصائي مساعد الأسنان، ومسؤول صرف المواد.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، لديه خبرة في المجال الذي سيقدم عليه، حاصل على شهادة البكالوريوس في المجالات المتاحة.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوظائف والشروط، وكذلك التقديم عليها من خلال الرابط التالي هنـــــا .