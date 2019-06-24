بالإضافة إلى المرشد.. عقوبات أمريكا تطال 8 قيادات في الحرس الثوري

وكالات(صدى):

طالت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قيادات إيرانية، 8 قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

وتضمنت القيادات التي طالتها العقوبات كلًا من:

• علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري الذي أشارت الخزانة الأمريكية إلى أنه هدد بإغلاق مضيق هرمز.

• أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة مسؤولا عن إسقاط الطائرة

• محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الذي تفرض عليه العقوبات بسبب دور قواته في سوريا

• 5 قادة في الوحدات البحرية في الحرس الثوري

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد وقع مرسوما اليوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية يوم 20 يونيو الجاري.

وأعلن ترامب، أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والقادة الـ 8 المذكورين.