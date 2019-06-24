انطلاق برنامج الإثراء الصيفي لـ 136 طالب بـ 11 برنامج تدريبي

سعيد العجل(صدى):

انطلقت امس فعاليات برنامج الإثراء الصيفي لعام 2019 م والذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع جامعة الملك سعود ويشارك فيه 136 طلاب ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع .

‏وأوضح مدير البرنامج الصيفي وكيل عمادة تطوير المهارات في جامعة الملك سعود الدكتور صالح بن عبدالله الشمراني ‏انه تم تجهيز القاعة التدريبية والمعامل والمختبرات واختيار المدربين من ذوي الكفاءة لتقديم الدورات التدريبية المتميزة

وقال الشمراني أن المشاركين في البرنامج يتلقون العديد من البرامج التدريبية في ثمان وحدات علمية بالإضافة إلى ثلاث مسارات مهارية وهي مهارات التفكير الإبداعي والإبتكار، القيادة والتأثير الاجتماعي ، وقيم المواطنة والإعتزاز بالشخصية الوطنية.

وقال الشمراني أن الوحدات الإثرائية التي ينفذها البرنامج بإشراف مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والأقسام هي وحدة الفيزياء الحديثة

وحدة الهندسة الكهربائية

وحدة الهندسة الميكانيكية

وحدة العلوم الطبية الحيوية .وحدة الطاقة المتجددة .وحدة التشفير وأمن المعلومات

وحدة التقنية الحيوية:

وحدة التشريح ووظائف الاعضاء:

كما تم تنظيم عدد من الانشطة الترفيهية والتوجيهية..

الجدير بالذكر أن البرنامج الإثرائي يعد شراكة تعاونية بين موهبة والجامعة في خدمة ابنائنا الطلاب