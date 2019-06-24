بالفيديو.. إليسا تعلق على إساءة ميريام فارس لمصر

بيروت(صدى):

أكدت المطربة اللبنانية إليسا، على أن مصر تعتبر خطاً أحمر لا يمكن التجاوز في حقها، وذلك في معرض تعليقها على واقعة إساءة مواطنتها ميريام فارس لمصر حينما.

وأكدت أنها أصبحت ثقيلة عليها فيما يخص إحياء الحفلات الغنائية بسبب ارتفاع أجرها، مضيفة علي هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم لها، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات مهرجان ” موازين “.

وكشفت إليسا أنها في طريقها للانفصال عن شركة “ روتانا ” للصوتيات والمرئيات بسبب شراكتها مع شركة “ Dezer ”، لشعورها بأن أغنياتها لم تعد ملكها بسبب حقوق الملكية الفكرية، بحسب قولها.