استبعاد لاعب كاميروني من أمم إفريقيا 2019..” مهدد بالموت في أي لحظة “

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الكاميروني استبعاد لاعبه جويل تاغو من بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد أن تأكد إصابته بمرض في القلب.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن استبعاد لاعبه جاء على خلفية إصابته بمشكلة في الشريان التاجي للقلب.

وأوضح طبيب المنتخب الكاميروني ويليام ناجاتشو أن جويل تاغو يعاني مشكلة في الشريان التاجي للقلب، وتم الاشتباه في ذلك أثناء معسكر المنتخب في قطر، وتأكد الأمر في مصر، مؤكدًا على أن اللاعب يواجه خطر الموت المفاجئ حال استمراره.

وتقدم الاتحاد بطلب لاستبدال اللاعب وسط مشاعر حزينة من جانب اللاعبين والجهاز الفني.