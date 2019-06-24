بالفيديو.. اصطدام مقاتلة ألمانية بأخرى في الجو ومصرع طيار

برلين(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط مقاتلة ألمانية من طراز ” يوروفايتر ” بعد اصطدامها بأخرى في الهواء.

ووقعت الحادثة، اليوم الاثنين، بين مقاتلتين تابعتان للجيش الألماني من طراز ” يوروفايتر ” ما أدى إلى تحطمهماا بعد اصطدامهما، شمال ألمانيا.

وكشفت السلطات الألمانية، أن الطياران استطاعا أن يخرجا من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، لكن أحدهما توفي بعد ذلك.

وأوضحت اللقطات المصورة، تصاعد عمودي دخان من الأرض، فيما تسبب الحطام المتساقط في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.