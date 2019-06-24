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بالفيديو.. خالد الصاوي يرقص على أشهر أغاني “ الشاب خالد ”

بالفيديو.. خالد الصاوي يرقص على أشهر أغاني “ الشاب خالد ”
القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري خالد الصاوي، مقطع مصور له من أحد المناسبات التي كان يحضرها، وهو يرقص على أشهر أغاني الراي التي قدمها الشاب خالد طوال مشواره الفني.

وظهر “ الصاوي ” وهو يقدم بعض الحركات التي تشبه رقصته في فيلم “ كده رضا ” مع الفنان أحمد حلمي، ولكن هذه المرة على أغنية “ دي دي ” الشهيرة للشاب خالد.

ويذكر أن “ الصاوي ” انضم إلى أبطال فيلم “ ولاد رزق 2 ″ ، وانتهى من تصوير جميع مشاهده خلال الفترة الماضية، وكان من المقرر طرح الفيلم خلال عيد الفطر المبارك، ولكن تم تأجيله لعيد الأضحى المقبل.


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