بالفيديو.. محمد عساف يرد على هجوم دنيا بطمة ويثير دهشة الجماهير

أميرة خالد(صدى):

رد المطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف على هجوم دنيا بطمة عليه بطريقة أثارت إعجاب الجماهير .

ولفت ” عساف ” إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة تهاجمه منذ سنوات طويلة دون أن يعرف سببًا وراء ذلك.

وقال عساف في مؤتمر صحفي أُقيم على هامش فعاليات مشاركته بحفل غنائي في مهرجان موازين المغربي إن ما انتشر بشأن عدم إلقائه السلام على ” بطمة ” ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

وصدم ” عساف ” جمهوره برده الأخلاقي، حيث أبدى إعجابه بصوت الفنانة المغربية رغم هجومها عليه، ، متمنيًا لها التوفيق في حياتها.

وأضاف: ” أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي “.